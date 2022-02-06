Hindistan'da Basant Festivali

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Festivalden detaylar

Uçurtma uçuranlar

Festival alanında yemek satanlar

Gökyüzündeki uçurtmalar

Festivale gelenlerin tezgahları dolaşması

Çocukların lunaparkta eğlenmesi AMRİTSAR - Hindistan'da Şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına göre sanat, bilgelik ve öğrenme tanrıçası olan Saraswati'ye adanan festival olan Basant Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.