Hindistan'da Basant Festivali
AA, Raminder Pal Singh - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivalden detaylar Uçurtma uçuranlar Festival alanında yemek satanlar Gökyüzündeki uçurtmalar Festivale gelenlerin tezgahları dolaşması Çocukların lunaparkta eğlenmesi AMRİTSAR - Hindistan'da Şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Festivalden detaylar
Uçurtma uçuranlar
Festival alanında yemek satanlar
Gökyüzündeki uçurtmalar
Festivale gelenlerin tezgahları dolaşması
Çocukların lunaparkta eğlenmesi AMRİTSAR - Hindistan'da Şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına göre sanat, bilgelik ve öğrenme tanrıçası olan Saraswati'ye adanan festival olan Basant Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.