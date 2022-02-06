Hindistan'da Basant Festivali - Haberler
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Hindistan'da Basant Festivali

AA, Raminder Pal Singh - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Festivalden detaylar Uçurtma uçuranlar Festival alanında yemek satanlar Gökyüzündeki uçurtmalar Festivale gelenlerin tezgahları dolaşması Çocukların lunaparkta eğlenmesi AMRİTSAR - Hindistan'da Şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Festivalden detaylar

Uçurtma uçuranlar

Festival alanında yemek satanlar

Gökyüzündeki uçurtmalar

Festivale gelenlerin tezgahları dolaşması

Çocukların lunaparkta eğlenmesi AMRİTSAR - Hindistan'da Şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına göre sanat, bilgelik ve öğrenme tanrıçası olan Saraswati'ye adanan festival olan Basant Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hindistan'da Basant Festivali

Hindistan'da Basant Festivali

Hindistan'da Basant Festivali

AA / Raminder Pal Singh - Güncel

Festival, Hindu, India, Güncel, Haber

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