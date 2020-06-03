Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu
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Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürüldü.

Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu
03.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:05

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürüldü.

Hindistan'ın Kerala eyaletinin Malappuram kentinde geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir fil, ormandan yem bulabilmek için yerleşim yerlerine indi. Fil, bölgede dolaşmaya başlarken, bu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından ananas verildi. Fil, ananası hemen yemeye başladı. Ancak ananasın içine daha önce koyulan barut aniden filin ağzında patladı. Ağzı alev alev yanmaya başlarken fil, yan tarafta bulunan nehre indi. İhbar üzerine Hindistan Orman Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek fili kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 fili nehre indirerek zarar gören fili kurtarmaya çalıştı. Ancak fil, bulunduğu yerden çıkarılamadı. İnsanların verdiği barut dolu ananası yiyen fil, nehrin ortasında telef oldu.

ORMAN YETKİLİSİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Telef olan filin öldükten sonra gebe olduğu ortaya çıktı. Malappuram kenti orman yetkilisi Mohan Krishnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölen fil yem için köye girmişti. Gebeydi. Yaklaşık 18-20 ay sonra doğum yapacaktı. Ancak o köy yolunda gezerken birileri ona bir ananas verdi. Gebe fil belki insanlara inanmıştı. Verilen ananası yemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra filin ağzında olan patlama ile fil gözyaşı dökmeye başladı. Belki bu gözyaşı kendisi için değildi. Onun içinde olan o yavru fil içindi" ifadelerini kullandı. Krishnan, "Filin ağzında öyle patladı ki dili ve ağzının büyük bir kısmı yandı. Fil sokaklarda geziyordu. Bize zarar vermedi. Ama biz onu öldürdük. Rahatlamak için yanındaki Velia Nehri'ne inmişti. Biz çok çabaladık ama onu kurtaramadık. 27 Mayıs saat 16.00 gibi insanların insansızlık davranışı yüzünden gebe fil son nefesini verdi. Öldükten son onu yanındaki bir ormanda toprağa verdik" dedi.

Öte yandan Hindistan'da yaşanan söz konusu olay, ülkede tepkilere neden oldu. Hayvanseverler ve vatandaşlar olayı kınayarak filin ölümüne neden olan kişinin bulunarak tutuklanmasını talep etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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