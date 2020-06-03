Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürüldü.

Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu
03.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:59

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yiyecek bulabilmek için yerleşim alına gelen gebe fil, henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürüldü.

Hindistan'ın Kerala eyaletinin Malappuram kentinde geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir fil, ormandan yem bulabilmek için yerleşim yerlerine indi. Fil, bölgede dolaşmaya başlarken, bu sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından ananas verildi. Fil, ananası hemen yemeye başladı. Ancak ananasın içine daha önce koyulan barut aniden filin ağzında patladı. Ağzı alev alev yanmaya başlarken fil, yan tarafta bulunan nehre indi. İhbar üzerine Hindistan Orman Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek fili kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 fili nehre indirerek zarar gören fili kurtarmaya çalıştı. Ancak fil, bulunduğu yerden çıkarılamadı. İnsanların verdiği barut dolu ananası yiyen fil, nehrin ortasında telef oldu.

Orman yetkilisinden duygusal paylaşım

Telef olan filin öldükten sonra gebe olduğu ortaya çıktı. Malappuram kenti orman yetkilisi Mohan Krishnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölen fil yem için köye girmişti. Gebeydi. Yaklaşık 18-20 ay sonra doğum yapacaktı. Ancak o köy yolunda gezerken birileri ona bir ananas verdi. Gebe fil belki insanlara inanmıştı. Verilen ananası yemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra filin ağzında olan patlama ile fil gözyaşı dökmeye başladı. Belki bu gözyaşı kendisi için değildi. Onun içinde olan o yavru fil içindi" ifadelerini kullandı. Krishnan, "Filin ağzında öyle patladı ki dili ve ağzının büyük bir kısmı yandı. Fil sokaklarda geziyordu. Bize zarar vermedi. Ama biz onu öldürdük. Rahatlamak için yanındaki Velia Nehri'ne inmişti. Biz çok çabaladık ama onu kurtaramadık. 27 Mayıs saat 16.00 gibi insanların insansızlık davranışı yüzünden gebe fil son nefesini verdi. Öldükten son onu yanındaki bir ormanda toprağa verdik" dedi.

Öte yandan Hindistan'da yaşanan söz konusu olay, ülkede tepkilere neden oldu. Hayvanseverler ve vatandaşlar olayı kınayarak filin ölümüne neden olan kişinin bulunarak tutuklanmasını talep etti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Haber
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Fatih Sultan Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hindistan'da barut dolu ananas yedirilen fil telef oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 17:59:40. #1.15#
title