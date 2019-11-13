Hindistan'da Babri Camisi tartışması sürüyor

13.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:02

Hindistan Yüksek Mahkemesinin, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine kararının ardından ülke genelinde konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, davayla ilgili Müslümanlar, kendilerine verilecek 5 dönümlük arazinin Babri Camisi arazisinde olmasını talep etti.

Davacılardan İkbal Ensari, "Eğer bize arazi vermek istiyorlarsa, Babri Camisi arazisinde vermeliler. Aksi takdirde, teklifi reddederiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer davacı Hacı Mahbub, "Bu 'lolipopu' kabul etmeyeceğiz. Bize toprak vermek istedikleri yeri açıkça söylemeliler." diye konuştu.

Bölgedeki kanaat önderlerinden Mevlana Celal Eşref, Müslümanların kendi camilerini inşa edebileceğini kaydederek, "Biz bir cami inşa etmek için toprak satın alabiliriz, bunun için hükümete bağlı değiliz." dedi.

Hindulara tapınak inşa etmesi için verilen arazide çok sayıda mezarlık, dergah ve bir sufinin kabrinin bulunduğunu anımsatan Eşref, "Eğer mahkeme veya hükümet, biraz olsun hislerimizi yatıştırmak istiyorsa 5 dönümlük arazinin bu bölgede (mezarlık, dergah ve sufinin kabrinin bulunduğu) verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayodhya Hint Ulema Cemaati Başkanı Mevlana Badhah Han, Müslümanların başka araziler için değil Babri Camisi arazisi için dava açtığının altını çizdi.

Cami için toprak istemediklerini belirten Han, "Bunun yerine bu araziyi Ram Tapınağı için sunuyoruz." dedi.

"Bağış olarak 5 dönümlük araziye ihtiyacımız yok"

Tüm Hindistan Milli Meclisi Genel Sekreteri Halik Ahmet Han'da benzer görüşleri dile getirdi.

Öte yandan, Sünni Vakıf Merkez Kurulu, 26 Kasım'da yapacağı toplantının ardından "5 dönümlük arazi" tartışmasıyla ilgili kararını vereceğini duyurdu.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, yaptığı açıklamada, "Karardan memnun değilim." demişti.

Uveysi, Müslümanlara verileceği açıklanan araziyle ilgili, "Bence biz bu 5 dönümlük arazi teklifini reddetmeliyiz. Bağış olarak 5 dönümlük araziye ihtiyacımız yok. Bize büyüklük yapmayın." ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif bir arazi tahsis edileceği ifade edilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda, Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA