Hindistan'da Babri Camisi'nin yıkılması üzerine Pakistan'da zarar verilen tapınağı yenileme kararı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 6 Aralık 1992'de Hindistan'daki Babri Camisi'nin aşırı Hindu milliyetçileri tarafından yıkılması üzerine Lahor şehrinde zarar verilen Cain Tapınağı'nın yenilenmesi kararı aldı.

Mahkeme heyeti, 1992'de bir grup tarafından yıkılan Cain Tapınağı ile ilgili görülen duruşmada, tapınağın restore edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda yetkililere talimat verdi.

Mahkeme kararında, restorasyon çalışmasının geç kalınmadan yapılması ve konuyla ilgili ön raporun mahkemeye bir ay içerisinde sunulması istendi.

Yüksek Mahkeme Azınlık Hakları Komisyonu üyelerinden Milletvekili Rameş Kumara Vankwanil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili duruşmada bulunduğunu ve tapınak alanını ziyaret ettiğini anımsatarak, Pakistan'ın tüm din mensuplarının ibadetlerini yapma hakkına sahip olduğu kendi anayasasını takip ettiğini söyledi.

Hindu Refah Konseyi Başkanı Dr. Münevver Çand ise 1992'de Hindistan'da ne yaşandığını asla unutamayacaklarını belirterek, "Müslüman kardeşlerimiz hep bizim yanımızdalardı. Burada yeniden geniş çaplı Cain topluluğu olmasını isteriz. Cain Tapınağı'nın yeniden yapılması adımı bize büyük bir mutluluk verdi." dedi.

Çalışmalar başladı

Tapınak alanında projeye ilişkin çalışmalar başladı. Gelecek haftadan itibaren de makineli çalışmaların başlaması bekleniyor.

Hindistan Halk Partisi (BJP), RSS (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) ve Dünya Hindu Konseyi (VHP) gibi milliyetçi parti ve örgütlerce 6 Aralık 1992'de düzenlenen miting sırasında Hindu karsevaklar (gönüllüler), Sadhular (Hindu din adamları), militanlar ve gençlerden oluşan 150 bin kişi kazma, kürek ve levyelerle Babri Camisi'ne saldırmıştı. Yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Babri Camisi 5 saat içinde yıkılmıştı.

Caminin yıkılma haberi, ülke çapında ayaklanmaların yaşanmasına yol açmıştı. Hindistan'ın bölünmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal şiddet olayına dönüşen ayaklanmalarda 23 cami yıkılmış, çoğunluğu Müslüman 2 bine yakın kişi ölmüş, 5 binin üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Olaylar Pakistan ve Bangladeş'e de sıçramıştı.

Babri Camisi'nin yıkılmasının ardından Pakistan'da da Hindu ve Cainlere ait yaklaşık 30 Hindu tapınağına zarar verilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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