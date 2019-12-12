Hindistan'da Babri Camisi itirazlarına yüksek mahkemeden ret

12.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:48

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren Babri Camisi davasında arazinin Hindulara verilmesine ilişkin kararın gözden geçirilmesi için verilen 18 dilekçeyi reddetti.

Hint basınındaki haberlere göre, kararın gözden geçirilmesi talebiyle verilen dilekçeler, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Sharad Arvind Bobde'nin başkanlığındaki 5 kişilik heyet tarafından değerlendirildi.

İmzacıları arasında Hint Ulema Cemiyeti ve Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulunun bulunduğu 18 dilekçe, değerlendirmenin ardından Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı 9 Kasım'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif arazi tahsis edileceği belirtilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda, Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA