Hindistan'da ayı saldırısında 2 kişi öldü
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Hindistan'da ayı saldırısında 2 kişi öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

17.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:22
Hindistan'da ayı saldırısında 2 kişi öldü

'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Surajpur bölgesinde ormanlık alanda bir ayı 4 kişiye saldırdı.

Yetkililer, vahşi hayvanın saldırısı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kurbanların yakınlarına tazminat verileceği açıklandı.

Kaynak: AA
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