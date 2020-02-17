Hindistan'da ayı saldırısında 2 kişi öldü
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
17.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:22
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Surajpur bölgesinde ormanlık alanda bir ayı 4 kişiye saldırdı.
Yetkililer, vahşi hayvanın saldırısı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kurbanların yakınlarına tazminat verileceği açıklandı.
Kaynak: AA