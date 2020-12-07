Hindistan'da ayı saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı
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Hindistan'da ayı saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

07.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:43
Hindistan'da ayı saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Angvahi köyü yakınında ormanlık alanda 8 köylünün bir ayının saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda köylülerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ağır yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Ayıdan kaçarak ağaca tırmanan diğer bir köylünün kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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