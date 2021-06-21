Hindistan'da ayakkabı fabrikasında yangın
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Hindistan'da ayakkabı fabrikasında yangın

Hindistan'da ayakkabı fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Delhi kentinde yer alan Udyog Nagar bölgesinde bir ayakkabı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı.

Hindistan'ın Delhi kentinde yer alan Udyog Nagar bölgesinde bir ayakkabı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı.

Hindistan'ın Delhi kentinde çıkan yangın, yetkilileri harekete geçirdi. Delhi kentinin Udyog Nagar bölgesinde yer alan bir ayakkabı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dış Delhi bölgesi Emniyet Müdürü Yardımcısı Parvinder Singh yaptığı açıklamada, çıkan yangında ölü ve yaralı olmadığını, binada mahsur kalan 10 kişiden 6'sının ise kurtarıldığını kaydetti. Singh, "İlk başta binanın içinde 10 kişi mahsur kalmıştı. 4 kişiyi kurtardık ve bir süre sonra 2 kişiyi daha kurtardık. Mahsur kalan 4 kişi için kurtarma operasyonu devam ediyor. Binanın çoğunda yangın kontrol altında" dedi.

Delhi İtfaiye Şefi Atul Garg yaptığı açıklamada, ayakkabı fabrikasında yerel saatle 08.22'de yangın çıktığına ilişkin ihbar almalarının ardından 33 itfaiye aracı ile olay yerine geldiklerini belirtti. Garg, "Sabah 08.22 civarında bir çağrı aldık ve 33 itfaiye aracı ile olay yerine koştuk. Yangın, ayakkabı fabrikasının üst katlarına da sıçradı. Olay yerinden herhangi bir can kaybı bildirilmedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ihbar üzerine olay yerine ilk başta 24 itfaiye aracı gönderdiği, fakat daha sonra yangının boyutunun ciddi olduğunun tespit edilmesi üzerine 9 itfaiye aracının daha görevlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, "Binanın sadece 1 merdiveni vardı ve havalandırma için yeterli alan yoktu. Binada uygun yangın güvenliği düzenlemelerinin olmaması da durumu kontrol altına almayı zorlaştırdı" ifadelerini kaydetti. Ayrıca yetkililer, yangının kesin nedeninin henüz bilinmediğini, fakat elektrik hatlarındaki bir kısa devrenin yangına neden olan ihtimallerden biri olduğundan şüphelenildiğini belirtti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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