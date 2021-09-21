Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Hint ordusundan yapılan açıklamada, askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Udhampur'daki ormanlık alana düştüğü bildirildi.

Helikopterde bulunan 2 askerin ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Oğuzhan Koç Demet Akalın Burak Yamantürk
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Domagoj Vida Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:24:27. #1.17#