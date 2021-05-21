Hindistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü
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Hindistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Hindistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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