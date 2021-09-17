Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü - Haberler
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Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Haberler | Güncel

- Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü

KARAÇİ - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aralıksız devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın ardından eyaletin farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandığı belirtilerek, 36 saattir elektrik verilemeyen bölgeler olduğu bildirildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle evlerde hasar meydana geldiği, bazı bölgelerde ise hayvanların telef olduğu ifade edildi.

Yağışların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulunularak, okullarda 2 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi öldü - Haberler
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