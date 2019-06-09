Hindistan'da aşırı sıcaklar maymunları etkiliyor: '15 maymun su savaşı nedeniyle öldü'

Hindistan'da aşırı sıcaklar maymunları etkiliyor: '15 maymun su savaşı nedeniyle öldü'

Hindistan'ı vuran aşırı sıcaklar nedeniyle Madhya Pradeş eyaletindeki Joşi Baba ormanında 15 maymun öldü

Hindistan'da aşırı sıcaklar maymunları etkiliyor: '15 maymun su savaşı nedeniyle öldü'

Hindistan'da insanları ve hayvanları ciddi şekilde etkileyen aşırı sıcaklar bir maymun kabilesindeki 15 maymunun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Rajasthan bölgesinde termometreler 50 derecenin üzerine çıktı. Madhya Pradeş eyaletinde ise 46 dereceyi bulanaşırı sıcaklarda Joşi Baba ormanında 15 maymun öldü. Bölge orman yetkililerinden P. N. Mishra, maymunların rakip bir kabileyle su kaynağına erişebilmek için savaşa girdiklerini düşündüklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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