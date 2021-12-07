Hindistan'da aşırı sağcı Hindu gruplar Müslümanları tacize devam ediyor

Hindistan'ın Gurugram şehrindeki aşırı sağcı Hindu grupların, namaz kılmak isteyen Müslümanları taciz etmeye devam ettiği bildirildi.

Al Jazeera'nın haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye bir saat uzaklıktaki Gurugram'da Müslümanlar, iki aydan uzun süredir aşırı sağcı Hindu gruplarının taciz ve engellemelerine maruz kalıyor.

Hindu grupların, halka açık alanlarda cuma namazı kılmak için toplanan Müslümanları protesto etmesi ve zaman zaman müdahalede bulunması, azınlık Müslümanlar arasında öfke ve endişeye neden oldu.

Gurugram bölgesindeki Hindu göstericiler, 3 Aralık Cuma günü, Müslümanların birlikte namaz kıldıkları açık alana bir düzine kamyonu park ederek taciz ve engellemelerde bulundu.

Cuma namazı için Müslümanların alanda toplanmasıyla bir grup Hindu dini sloganlar atarak namaz kılınmasına izin vermeyeceklerini haykırmaya başladı.

2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 1,1 milyon kişinin yaşadığı Grugram'da Müslüman azınlığın oranının yüzde 5'ten az olduğu ifade ediliyor.

Bölgedeki Müslümanlar, cami yetersizliği nedeniyle yetkililerin de izniyle yıllardır cuma namazlarını bu amaçla tahsis edilen yaklaşık 100 açık alanda kılıyor.

Ancak son zamanlarda, aşırı sağcı Hindu grupların protestoları cemaatle kılınan namazların aksamasına ve tahsis edilen alanların çoğunda namaz düzeni için konulan işaretlerin kaldırılmasına neden oldu.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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