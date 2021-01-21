- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde yangın çıktı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde büyük yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yapım aşamasında olduğu belirtilen binadan yoğun dumanlar yükseldi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı