- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın
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- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

21.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:26
- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde yangın çıktı.

- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde yangın çıktı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde büyük yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yapım aşamasında olduğu belirtilen binadan yoğun dumanlar yükseldi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın
- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın
- Hindistan'da aşı üretim merkezinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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