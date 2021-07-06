Hindistan'da aşı skandalı: Binlerce kişiye "tuzlu su" enjekte edildi
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Hindistan'da aşı skandalı: Binlerce kişiye "tuzlu su" enjekte edildi

Hindistan'da aşı skandalı: Binlerce kişiye 'tuzlu su' enjekte edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da bir aşılama kampanyasında kapsamında binlerce kişiye korona virüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Hindistan'da bir aşılama kampanyasında kapsamında binlerce kişiye korona virüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Korona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan, sahte aşı skandalıyla sarsıldı. Maharashtra eyaletinde bir aşılama kampanyasında binlerce kişiye korona virüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı. Eyaletin başkenti Mumbai'de polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, bölgede tahminen 2 bin 500 kişiye tuzlu su enjekte edildiğini açıkladı. Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngaların olduğu bir hastane kullanıyorlardı" diye konuştu. Dolandırıcıların sahte aşıların yapıldığı kişilerden para aldığı, toplamda 28 bin dolara kadar kazanç sağladığını belirten Thakur, şu ana kadar aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Thakur, başlatılan soruşturmayla birlikte gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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