Hindistan'da artan hasta sayısı nedeniyle camiler Kovid-19 bakım merkezlerine dönüştürülüyor

Hindistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması nedeniyle çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü.

Hindistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması nedeniyle çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü.

Al Jazeera'nın haberine göre, vakaların yoğun olduğu eyaletlerde ve şehirlerde Hint Müslümanları camilerini bakıma muhtaç hastalara açmak için seferber oldu.

Ülke genelinde çok sayıda camide solunum cihazına bağlı tedavi olması gereken hastalar için acil bakım üniteleri oluşturuldu.

Ayrıca bazı camilerde karantina altında tutulması gereken yardıma muhtaç hastalara ilaç ve gıda verilen tecrit bölümleri oluşturulduğu bildirildi.

"Hayat kurtarmaktan daha büyük ibadet olamaz"

Müslüman topluluklar vaka sayılarının nisan başından bu yana tırmanışa geçmesiyle çökme noktasına gelen sağlık sistemine destek olmayı amaçlıyor.

Merkezi Delhi'de bulunan Tüm Hindistan İmamlar Örgütü Baş İmamı Mevlana Ömer Ahmed İlyas, Hindistan'da 550 bin caminin hasta bakım merkezine dönüştürülmesi için çağrı yaptıklarını belirterek "Virüs hızla yayılıyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak tüm Müslümanları evlerinde ibadet etmeye ve diğerlerine yardım etmeye çağırıyorum. Bu mübarek ramazan ayında hayat kurtarmaktan daha büyük ibadet olamaz." ifadesini kullandı.

New Delhi'de yaşayan salgın bilimci Dr. Lalit Kanth, devlet kurumlarının acze düştüğü bir durumda Müslümanlar ve Sihler gibi dini toplulukların yardım elini uzatmasının değerli olduğunu vurgulayarak "Farklı topluluklardan insanların ve gönüllülerin aldığı inisiyatif tüm toplumda şükranla karşılanıyor. Dini topluluklar daima felaket zamanlarında yardıma hazır olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

500 bin ilave yatağa ihtiyaç var

Bulaşıcı Hastalık Dinamikleri Ekonomi ve Siyaset Merkezinin tahminlerine göre, halen 95 bin acil bakım ünitesi bulunan ülkede artan ihtiyacı karşılayabilmek için 500 bin ilave yatağa ihtiyaç duyuluyor.

Yatak dışında, bu ünitelerin ilaç, tıbbi oksijen ve solunum cihazlarla da donatılması gerekiyor.

Salgında ikinci ve daha büyük bir dalgayla karşı karşıya bulunan ülkede vaka sayısı 22 milyon 662 bini geçerken, virüs nedeniyle 246 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Nüfusu 1,4 milyona yaklaşan Hindistan, günlük olarak en fazla vakanın ve ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin