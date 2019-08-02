Hindistan'da ara buluculuk süreci sonuç vermedi

Hindistan'da Yüksek Mahkeme tarafından, Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, taraflar arasında çözüm bulunmasına yönelik başlatılan ara buluculuk sürecinin bir çözümle sonuçlanmadığı kaydedildi.

Televizyon kanalı NDTV'nin haberine göre, Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Babri Camisi arazisiyle ilgili ara buluculuk sürecinin herhangi bir çözüm üretmek adına başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, anlaşmazlığın çözümü için 6 Ağustos'tan itibaren mahkemede günlük duruşmaların görülmeye başlanacağı bildirildi.

Kaynaklar, çeşitli gruplarla görüşmek ve anlaşmazlığa bir çözüm bulmak üzere Yüksek Mahkeme tarafından atanan 3 üyeli ara buluculuk heyetinin, "bir uzlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığı" ancak "bazı tarafların ara buluculuğu kabul etmediği" değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme 18 Temmuz'da, Babri Camisi arazisiyle ilgili ara buluculuk sürecinin 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini ve heyete, taraflarla yapılan görüşmelere ilişkin raporunu sunması için 1 Ağustos'a kadar zaman verildiğini duyurmuştu.

Ara buluculuk süreci

Yüksek Mahkeme, 8 Mart'ta, Babri Camisi arazisine tapınak inşa edilip edilmeyeceğine yönelik davada, taraflar arasındaki ihtilafa ara buluculuk yoluyla çözüm üretilmesi yönünde karar vermişti.

Emekli bir Yüksek Mahkeme yargıcının başkanlık ettiği 3 üyeli heyetin, taraflar arasında ara buluculuk yapacağı ve mahkemenin, heyete, konuya ilişkin raporunu sunması için 4 hafta süre verdiği bildirilmişti.

Uttar Pradeş Eyaleti'nin Faizabad şehrinde taraflarla bir araya gelecek ara buluculuk heyetinin, süreci toplam 8 haftada tamamlaması gerekiyordu.

Yüksek Mahkeme, 10 Mayıs'ta ara buluculuk sürecinin uzatılmasına karar vermiş ve Başyargıç Ranjan Gogoi, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ara buluculuk sürecini kısa kesmek istemiyoruz. Heyetin kendisine verilen görevi tamamlayabilmesi için süreyi uzatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ara buluculuğun başarısızlıkla sonuçlanması halinde Yüksek Mahkeme'nin anlaşmazlığı çözeceği kaydedilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının, kasımda "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kentindeki Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA