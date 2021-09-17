Hindistan'da ana muhalefet partisi destekçisi gençlerden işsizliğe protesto - Haberler
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Hindistan'da ana muhalefet partisi destekçisi gençlerden işsizliğe protesto

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hindistan'da ana muhalefet partisi destekçisi gençlerden işsizliğe protesto

YENİ Hindistan'da ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisinden gençler, başkent Yeni Delhi'de ülkedeki işsizliği protesto etmek için gösteri düzenledi.

YENİ Hindistan'da ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisinden gençler, başkent Yeni Delhi'de ülkedeki işsizliği protesto etmek için gösteri düzenledi.

Hindistan ekonomisi geçen sene kitlesel işsizliğe sebep olan sıkı kapanma tedbirlerinin gevşetilmesiyle yaralarını sarmaya çalışırken, ana muhalefet partisini destekleyen gençler, iş talebiyle sokaklara döküldü. Gösteride yer yer güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede çıktı.

Yeni Delhi sokaklarına inen gençler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 71. yaş gününün kutlamaması çağrısında bulundu.

"Hükümet, gençlere iş ver" yazılı pankartın arkasında yürüyen gençler, başkentteki hükümet binalarına ulaşmak için polisin kurduğu barikatlardan atmaya çalıştı.

Çıkan arbede sonrasında bazı protestocular otobüslere bindirilerek gözaltına alındı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'da ana muhalefet partisi destekçisi gençlerden işsizliğe protesto - Haberler
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