Hindistan'da Amazon Prime Video'ya dini hassasiyetlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı
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Hindistan'da Amazon Prime Video'ya dini hassasiyetlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı

18.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:08
Hindistan'da Amazon Prime Video'ya dini hassasiyetlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı

Hindistan'da, çevrim içi video içerikleri sunan Amazon Prime Video'ya, yayınladığı "Tandav" adlı dizinin ülkede dini hassasiyetlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Hindistan'da, çevrim içi video içerikleri sunan Amazon Prime Video'ya, yayınladığı "Tandav" adlı dizinin ülkede dini hassasiyetlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde, 15 Ocak'ta yayınlanan Tandav dizisinin yapımcısına ve Amazon Prime Video'nun Hindistan temsilcisine dava açıldı.

Davaya göre Tandav'ın yapımcıları, Hindu tanrılarıyla alay etmekle suçlanıyor.

Uttar Pradesh Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın Medya Danışmanı Shalabh Mani Tripathi, Tandav'a karşı yapılan şikayetlere ilişkin, kamuoyunun hassasiyetleriyle uğraşılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ve davanın "ucuz çevrim içi dizileriyle nefret yayan tüm film ekibine" açıldığını ifade etti.

Bu arada yerel medyada Enformasyon Bakanlığının Amazon Prime'dan şikayetlere yanıt vermesini talep ettiği, şirketten şu ana kadar bir cevap gelmediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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