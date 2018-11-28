Hindistan'da Alkollü Doktorun Anne ve Bebeğin Ölümüne Neden Olduğu İddiası

Hindistan'da Alkollü Doktorun Anne ve Bebeğin Ölümüne Neden Olduğu İddiası

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde alkollü olduğu belirlenen doktorun girdiği sezaryen ameliyatında anneyle bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'da Alkollü Doktorun Anne ve Bebeğin Ölümüne Neden Olduğu İddiası

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde alkollü olduğu belirlenen doktorun girdiği sezaryen ameliyatında anneyle bebek hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Sonavala Devlet Hastanesinde yapılan sezaryen ameliyatında önce bebeğin öldüğü, annenin de özel bir hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmada ameliyata giren doktorun alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis, 15 yıllık tecrübeye sahip doktorun gözaltına alındığını açıkladı.

Anne ve bebeğin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi.

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