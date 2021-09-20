Hindistan'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 6 ayın en düşük seviyesinde - Haberler
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Hindistan'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 6 ayın en düşük seviyesinde

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Hindistan'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 6 ayın en düşük seviyesinde

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 256 vaka ile günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hindustan Times'ta yer alan habere göre bugünkü vaka sayısı, dünkü 3 bin 773 vaka sayısından yüzde 1,68 daha az kaydedildi.

Bugün kayıtlara geçen 295 ölümün yanı sıra 30 bin 256 yeni vakayla ülkede günlük aktif vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, kaydedilen sayının son 183 günün en düşük seviyesi olduğu belirtildi.

Ülkede ayrıca 85 gün boyunca düzenli olarak günde 50 binden az yeni vaka bildirildi.

Salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 33 milyon 48 bine çıkarken, ölü sayısı ise 445 bin 133'e ulaştı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 6 ayın en düşük seviyesinde - Haberler
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