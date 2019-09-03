03.09.2019 16:33

- Hindistan'da akaryakıt tesisinde patlama: 4 ölü, 8 yaralı

MUMBAİ - Hindistan'da petrol ve gaz işleme tesisinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde devlet tarafından işletilen Petrol ve Doğal Gaz Şirketi'ne ait bir petrol ve gaz işleme tesisinde yangın çıktı. Polis ve şirket tarafından yapılan açıklamada, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürüldüğü kaydedildi.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, tesisin çevresindeki 1 kilometrelik alanın güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA