Hindistan'da acı tablo: Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı
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Hindistan'da acı tablo: Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı

Hindistan'da acı tablo: Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülkelerin başında gelen Hindistan'da bir annenin koronavirüsten hayatını kaybettiği oğlunu tuk tukta taşıdığı görüntü ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülkelerin başında gelen Hindistan'da bir annenin koronavirüsten hayatını kaybettiği oğlunu tuk tukta taşıdığı görüntü ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü haline geldiği Hindistan'da yeni varyantın ortaya çıkmasıyla vaka artışı ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. Hintli doktorlar, insanların evlerde oksijen ve Remdevisir gibi ilaçları depoladığını ifade ederek bu durumun hastanelerde tıbbi malzeme kıtlığı yarattığına dikkat çekti. Kovid-19 krizi nedeniyle ambulans bulunamaması sonucu bir anne ölen oğlunu hastaneden, ülkede şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan tut tukla teslim aldı.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da son açıklanan verilere göre 17 milyon 636 bin 307 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı 197 bin 894 olarak açıklanırken; iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 556 bin 209'a ulaştı. Ülkede 2 milyon 882 bin 204 aktif vaka bulunuyor. Öte yandan, İngiltere, Almanya ve ABD gibi bir çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözünde bulundu. 


- Hindistan
Hindistan'da acı tablo: Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı
Hindistan'da acı tablo: Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı
Hindistan'da acı tablo: Anne virüsten ölen oğlunu tuk tukta taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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