Hindistan'da 9 yaşındaki kızın tecavüz edilip öldürüldüğü iddiaları nedeniyle başlayan protestolar sürüyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 9 yaşındaki kızın, aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddiaları nedeniyle çıkan protestolar devam ediyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 9 yaşındaki kızın, aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddiaları nedeniyle çıkan protestolar devam ediyor.

CNN'deki habere göre, Yeni Delhi'de toplanan yüzlerce kişi, öldürülen kız çocuğu için adalet çağrısı yaparak, slogan attı.

Birkaç gündür devam eden protestolarda 200 kadar polis memuru görevlendirildi.

Bazı protestocular, gösteri sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin resmini yaktı.

Bir rahip ve krematoryumda çalışan 3 kişinin, tecavüz ettikten sonra öldürdükleri kızın cesedini, ailesinin onayını almadan ve polise haber vermeden krematoryumda yaktıkları öne sürülmüştü.

4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, anneye, kızlarının elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği bilgisini verdiği ve aileyi, polise haber vermeleri durumunda, cesedin otopsiye gönderileceğini ve organlarının doktorlar tarafından çalınacağını söyleyerek korkuttuğu iddia edilmişti.

Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor

Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da, söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.

Hindistan'ın Haydarabad kentinde, 27 Kasım 2019'da, 27 yaşında bir veterinerin 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı gösteriler düzenlenmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada, 20 Aralık 2019'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğinde, 6 Şubat 2020'de, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilmesi de tepkilere yol açmıştı.

Yine 2020'nin ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterilmişti. Kız çocuğunun, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz