Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
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Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi

10.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:16
Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi

Hindistan'da metelerce yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavgası görüntülendi.

Hindistan'da metelerce yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavgası görüntülendi. Bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf kareleri sosyal medyada rekor kırdı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde Ravi Javi adlı bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğraflarda, ağaçtaki bir sincabın yaklaşık 8 metre yükseklikteki yuvasını gagalayan ağaçkakan ile kavgası yer aldı. Fotoğraflarda, ağaçkakanın sincaba pençelerini çıkardığı anlar da yansıdı. Sincabın tepkisinin ardından ağaçkakan uçarak uzaklaştı. Javi fotoğrafları eve gittiği sırada çektiğini açıkladı.


Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi
Hindistan'da 8 metrede yükseklikte sincap ile ağaçkakanın kavga anı görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:16:38. #1.15#
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