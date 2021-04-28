Hindistan'da 6 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın Assam eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Assam eyaletine bağlı Dhekiajuli şehrinin 9 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Yerel saatle 07.51'de meydana gelen depremin yerin 34 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere