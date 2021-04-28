Hindistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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Hindistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Hindistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Assam eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Assam eyaletinin Sonitpur bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 07.51'de meydana gelen depremin 17 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi. Depremin ardından saat 08.03'te 4.7 ve saat 08.13'te 4.0 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bazı evlerde hasar oluştuğu ifade edildi.

(İHA)

Hindistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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