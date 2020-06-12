Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü
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Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya'ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü'nün rengi pembeye döndü.

Hindistan'da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü
12.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:42

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya'ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü'nün rengi pembeye döndü.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Buldhana bölgesinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl önce bir göktaşının Dünya'ya çarpması sonucu oluşan Lonar Gölü'nün rengi pembeye döndü. Uzmanlar, turistlerin sık sık ziyaret ettiği ve bilim insanlarının da ilgisini çeken gölün renginde meydana gelen renk değişiminin sudaki tuzluluk oranı  varlığına bağlı olduğunu düşünüyor.

"İLK DEFA RENK DEĞİŞTİRMİYOR"

Uzmanlar, Lonar Gölü'nün ilk defa renk değiştirmediğini, ancak bu sefer meydana gelen değişimin çok daha belirgin olduğunu söyledi.

GÖLDEKİ SUYUN PH DEĞERİ YÜKSEK

Lonar Gölü Koruma ve Geliştirme Komite Üyesi Gajanan Kharat, ulusal Jeo-miras anıtı olan gölün pH değerinin 10.5 olduğunu belirterek, "Suda algler var. Tuzluluk ve algler bu değişimin nedeni olabilir. Gölün su yüzeyinin 1 metre altında oksijen yok.  İran'da tuzluluk oranındaki artış nedeniyle suyun kırmızımsı hale geldiği bir göl örneği var" şeklinde konuştu. Kharat ayrıca, Lonar Gölü'ndeki su seviyesinin son birkaç yıla göre düşük olduğunu ve göle yağacak yağmur olmadığını ifade etti. Kharat, "Düşük su seviyesi tuzluluğun artmasına ve ortamdaki değişiklikler nedeniyle alglerin davranışında değişikliklere neden olabilir. Renk değişiminin nedeni bu olabilir" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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