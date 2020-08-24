Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 15 yaralı
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, 5 katlı, 45 dairenin bulunduğu bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
24.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:41
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, 5 katlı, 45 dairenin bulunduğu bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, olay Mumbai'ye kara yoluyla 4 saat mesafedeki Raigad'da meydana geldi.
Yetkililer, olayda en az 15 kişinin yaralandığını, 70 kadar kişinin enkaz altında kaldığının sanıldığını bildirdi.
Bölgeye ulusal afetle mücadele ekipleri yönlendirildi.
Kaynak: AA