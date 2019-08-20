Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 15:34
Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu: 58 ölü

Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.
Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: DHA
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