Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:02
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Rajkot kentinin 118 km kuzeybatısında saat 20: 13'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ahmedabad kentinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)
Kaynak: İHA