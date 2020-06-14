Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem
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Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem
14.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:19

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde bulunan Rajkot kentinin 118 km kuzeybatısında saat 20: 13'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ahmedabad kentinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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