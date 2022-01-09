Hindistan'da 400'den fazla parlamento çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hindistan'da 400'ün üstünde parlamento personelinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan parlamentosundaki bütçe görüşmeleri öncesi çok sayıda personel virüse yakalandı.

Parlamentoda 4-8 Ocak arasında test yaptıran 1409 personelin 402'sinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Parlamento dışında test yaptıranların bu sayıya dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 vakalarının son günlerde yükselişe geçtiği ülkede bugüne kadar 35 milyon 528 bin 4 kişi virüse yakalandı, 483 bin 790 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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