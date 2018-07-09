Hindistan'da 4 Tecavüzcüye İdam Cezası

Hindistan Yargıtay'ı 2012'de 23 yaşındaki bir genç kıza tecavüz edip öldüren 4 sanığın idam cezasını onadı. Delhi'de 2012 yılında meydana gelen olayda 23 yaşındaki bir tıp öğrencisinin otobüste tecavüz edilip işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hindistan Yargıtay'ı 2012'de 23 yaşındaki bir genç kıza tecavüz edip öldüren 3 sanığın idam cezasını onadı. Mahkeme Başkanı Mipak Misra liderliğindeki mahkeme 2017'de verilen karara itiraz eden 4 tecavüzcüden 3'ünün kararı gözden geçirilmesi istediğini reddederek ölüm cezasını onamış oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Keşmir'de, bir Hindu tapınağında, 8 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayarak öldürülmesinden sonra Hindistan hükumeti 12 yaşından küçük kızların tecavüzüne idam cezası getirmişti. Hindistan polisi sadece 2016 yılında 40 bin tecavüz vakası tespit etmişti.

(İHA)