Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
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Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı

Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor kırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor kırıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

14 eyalette günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletlerin Maharaştra (66 bin 159), Kerala (38 bin 607), Uttar Pradeş (35 bin 104), Karnataka (35 bin 24), Delhi (24 bin 235), Tamil Nadu (17 bin 897), Batı Bengal (17 bin 403), Racastan (17 bin 269), Çattisgarh (15 bin 804), Andra Pradeş (14 bin 792), Gucarat (14 bin 327), Haryana (13 bin 947), Bihar (13 bin 89) ve Madhya Pradeş (12 bin 762) olduğu belirtildi.

Son bir haftadır vaka sayısı 300 binin üzerinde

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da günlük vaka sayısı yıl içinde artarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmıştı.

Salgının dönemsel zirve noktası olan bu tarihten itibaren günlük vaka sayıları aşağı yönlü seyre geçmiş, sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan, "2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumunda bulunuyor. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin ve 21 Nisan'da 300 binin üzerine çıktı.

Günlük vaka sayısı, bir haftadır 300 binin üzerinde seyrediyor.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan'da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "Hindistan dünyada vaka sayısında 2'nci, ölü sayısında 4'üncü sırada" bulunuyor.

Solunum cihazına bağlı hastalar için oksijen temin edilmesinde sıkıntılar yaşanırken cesetler, krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle kentlerdeki geçici mekanlarda yakılıyor.

Uygulanan aşı sayısı 152 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 152 milyon 245 bin 179 doza ulaştığını duyurdu.

Aşılamanın, virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun 1 Mayıs'tan itibaren aşılanmasına başlanması planlanıyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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