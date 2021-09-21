Hindistan'da 3 ton eroin ele geçirildi

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde yaklaşık 3 ton eroin ele geçirildi.

BBC'deki habere göre, narkotik suçlarla mücadele ekipleri Gucarat'taki bir limanda büyük bir operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 3 ton eroin ele geçirildiğini bildiren yetkililer, uyuşturucu maddenin kesin değerini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İki kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda kişinin de soruşturulduğunu ifade eden yetkililer, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bilgisini paylaştı.