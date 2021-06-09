Hindistan'da 28 filin korona virüs testi pozitif çıktı

Hindistan'da Tamil Nadu eyaletinde yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, korona virüse yakalandı.

Hindistan'da Tamil Nadu eyaletinde yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, korona virüse yakalandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanındaki fillere tedbir amacıyla korona virüs testi yapıldı. Ulusal park görevlileri, 18'i erkek 10'u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra fillerin yanlarına girdiği aktarıldı.

Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai'deki 9 aslanın korona virüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.

(Sohail Khan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı