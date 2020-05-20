Hindistan'da 24 saatte 5 binden fazla korona virüs vakası Hindistan'da son 24 saat içerisinde 5 bin 611 korona virüs vakası tespit edildi.

Hindistan'da son 24 saat içerisinde 5 bin 611 korona virüs vakası tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle vaka ve can kaybı sayıları artıyor. Hindistan'da salgının başladığı günden bu yana bir günde tespit edilen en yüksek korona virüs vaka sayısı kayıtlara geçti. Ülkede sonra 24 saat içerisinde 5 bin 611 vaka tespit edildi. En fazla vakanın Maharashtra eyaletinde görüldüğü ifade edilirken, eyalette bir günde 2 bin kişide korona virüs tespit edildi.

Ülkede bugüne kadar 106 bin 750 kişide korona virüs tespit edilirken, 42 bin 298 kişi iyileşerek taburcu oldu. Salgının başladığı günden bugüne ülke genelinde 2,5 milyon test yapıldı.

BREZİLYA'DA 1 GÜNDE BİN 179 KİŞİ ÖLDÜ

Korona virüs salgınında kötü haber Brezilya'dan geldi. Ülkede son 24 saat içerisinde bin 179 kişi hayatını kaybetti. Rekor artışla birlikte ülke genelinde korona virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 983'e yükseldi. Ülkede 17 bin 408 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 271 bin 885'e ulaştı.

İlk korona virüs vakasının Şubat ayında görüldüğü ülkede en fazla can kaybı son olarak 12 Mayıs'ta kaydedilmiş, 1 günde 881 kişi hayatını kaybetmişti.

MERKEZ ÜSSÜ SAO PAULO

Rekor artışın görüldüğü Brezilya'da salgının merkez üssü Sao Paulo kenti oldu. Kentte son 24 saate 324 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'dan gelen endişe verici haberler ABD Başkanı Donald Trump'ı da harekete geçirdi. Trump, Güney Amerika'ya ve Brezilya'ya seyahat yasağının gündemde olduğunu ifade etti. Brezilya'da korona salgınının ciddi bir sorun haline geldiğini sözlerine ekleyen ABD Başkanı, "İnsanların buraya gelmeleri ve bizim insanlarımızı hasta etmelerinden endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA