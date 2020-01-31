Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı
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Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı

Hindistan'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk 10 saatin sonunda polis operasyonuyla kurtarıldı.

31.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:07
Hindistan'da 23 çocuk rehine polis operasyonuyla kurtarıldı

'ın kuzeyindeki bir evde rehin tutulan en az 23 çocuk, 10 saatin sonunda operasyonuyla kurtarıldı.


Yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada, çocuklardan oluşan 23 rehineyi evinde tutan adamın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Zanlının polisin pazarlık teklifini kabul etmediği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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