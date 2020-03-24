Hindistan'da 21 gün dışarı çıkma yasağı
Hindistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde dışarı çıkma yasağı uygulanacak.
24.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:56
Hindistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde dışarı çıkma yasağı uygulanacak.
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Kaynak: Dunya.com