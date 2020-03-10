- Hindistan'da 2 günde 4 camiyi yaktılar - Hindistan'da 2 günde 4 camiyi yaktılar Hindistan'da 48 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 4 cami ateşe verildi.

- Hindistan'da 2 günde 4 camiyi yaktılar

YENİ DELHİ - Hindistan'da 48 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 4 cami ateşe verildi.

Hindistan'da Müslümanları kapsam dışı bırakan Yeni Vatandaşlık Yasasına karşı ülkedeki tansiyon yükselmeye devam ederken, 48 saat içerisinde ülkedeki, 4 farklı camiye saldırı düzenlendi. Maulana Baksh, Jamia arabia Madinatul Uloom, Chand, Babri Masjid camilerine düzenlenen saldırılarda, ateşe verilen camilerde kalıcı hasarlar meydana geldi. Bir grup eylemcinin Maulana Baksh camisinin minaresine çıkıp, bayrak salladığı görüntüler ise dikkat çekti. Saldırılar sonucunda camilerin yakınlarında bulunan birçok ev ve iş yeri de zarar gördü.

Öte yandan, 4 caminin yakılması olayının, Hindistan hükümetinin Müslümanları kapsam dışı bırakan Yeni Vatandaşlık Yasası ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İHA