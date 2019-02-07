Hindistan'da 16. Yüzyıla Ait Caminin Yıkımı Durduruldu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Ponnani kentinde yer alan ve Hint hükümdarını kurtaran Mısırlı askerlerin anısına inşa edilen 500 yıllık caminin yıkımını gayrimüslim bir Hint siyasetçi durdurdu.

Kerala Meclis Başkanı P Sreeramakrishnan, 16. yüzyıla ait caminin çökme riski nedeniyle bazı kısımlarının yıkılarak tekrar inşa edilmesine karar verilmesinden dolayı bölgeyi ziyaret etti.

Hint Komünist Partisinden Sreeramakrishnan, camiyle ilgili yapılması planlanan proje için yetkililerle görüşerek caminin yıkımını durduracak farklı bir öneri sundu.

Başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslamia Üniversitesinden sosyolog Habeebul Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 yaşındaki caminin dönemin teknolojisi ve mimarisiyle inşa edildiğini belirterek caminin bölgenin tarihi mirası açısından oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Sreeramakrishnan'ın danışmanı Yasir PV, Sreeramakrishnan'ın Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu (ASI) yetkilileri ile görüştüğünü ve caminin yenilenmesiyle ilgili başka bir projenin kabul edildiğini söyledi.

Projeye göre caminin şu anki yapısının korunarak yenileceğini ifade eden Yasir PV, caminin yenilenmesinin 50 bin doları bulacağının tahmin edildiğini belirtti.

Sreeramakrishnan, Ponnani'nin zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu söyleyerek bu değerlerin korunması gerektiğini kaydetti.

Hindistan'ın farklı kimliklerden insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Sreeramakrishnan, Hint olmanın bir bakıma toplumun her kesimiyle uyumlu olmak anlamına geldiğini ifade etti.

Ponnani'de yaklaşık 45 cami bulunuyor.

Kaynak: AA