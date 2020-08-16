Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüze sosyal medyada yoğun tepki Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi.

Aralarında gazeteci, yazar ve aktivistlerin bulunduğu on binlerce kişi Twitter'da söz konusu olaya ilişkin tepki içeren paylaşımlarda bulundu.

Kullanıcılar, Hindistan'ın 73. bağımsızlık yıl dönümünde böyle bir olayın yaşanmasının ülke için ayrı bir utanç kaynağı olduğunu kaydetti.

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Lakhimpur Kheri bölgesinde tecavüz edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni dün bir tarlada bulundu.

Kurbanın babası kızının boğulduğunu, gözlerinin oyulduğunu ve dilinin kesildiğini öne sürdü.

Öte yandan polis, otopsi raporunda sadece tecavüz ve boğulma bulgularına rastlandığını kaydetti.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kurban, Dalitlere mensup

Kız çocuğunun, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lere mensup olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki sosyal tabakalaşmanın bir formu olan kast sistemi her ne kadar anayasada yasaklanmış olsa da 1 milyar 353 milyonluk Hindistan'da nüfusun yüzde 65,97'si kırsal bölgelerde yaşıyor ve söz konusu bölgelerde bu gelenek sürdürülüyor.

Kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan Dalitler ise ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor.

Dalitlerin nüfusunun ülkede 200 milyonun üzerinde olduğu sanılıyor.

Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor

Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.

Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 Kasım 2019'da 27 yaşında bir veterinerin dört kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada geçen sene 20 Aralık'ta ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ABD'nin Yeni Delhi büyükelçiliğinde 6 Şubat'ta, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilmesi de tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA