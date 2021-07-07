Hindistan'da 12 bakan istifa etti
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Hindistan'da 12 bakan istifa etti

Hindistan'da 12 bakan istifa etti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti.

YENİ Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in ofisi, Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, Kimyasal ve Gübre Bakanı D.V. Sadananda Gowda, Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad ve Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar'ın da yer alıyor.

Başbakan Modi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Modi hükümeti, 2019 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden bu yana ilk kez kabine değişikliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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