Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen yavru fil, saatler süren operasyonla kurtarıldı.

Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen yavru fil, saatler süren operasyonla kurtarıldı.

Olay, Hindistan'ın Jharkhand kentinde meydana geldi. Kuyuya düşen yavru fil, saatler süren operasyonla kurtarıldı.Fil, bölgeye gelen ekip tarafından vinçle çıkarıldı.Yaklaşık 10 metrelik kuyuda yapılan operasyon çevredekiler tarafından kaydedildi. Fil, kuyuya kazılan koridor sayesinde kurtarıldı.

Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
Ülke gündemine bomba gibi düştü! Seçim zaferi için verdiği sözü tutup dilini kesti
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Gomes Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Gönül Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan'da 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:56:43. #1.14#

title