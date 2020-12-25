Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:10
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini, Güney Kore'de de 1200'ü geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini, Güney Kore'de de 1200'ü geçti. Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 bin 690 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 147 bin 468'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 717 bin 834 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 336 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 bin 92'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 1241 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 54 bin 770'e çıktı.

Son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 773'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 38 bin 48 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık yetkilileri, vaka sayılarının artması üzerine ülkede sadece dün 118 bin testin yapıldığını belirtti.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt içi kaynaklı, 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 913 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 959 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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