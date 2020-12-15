Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:40
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 25 binin altına düşerken, Güney Kore'de 800'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 25 binin altına düşerken, Güney Kore'de 800'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 354 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 143 bin 709'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 22 bin 336 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 906 bin 507'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 422 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 758 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 812 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 880 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 44 bin 364'e çıktı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 600'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 32 bin 559 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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