Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

11.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:12
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 414 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 142 bin 186'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 29 bin 620 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 796 bin 992'ye çıktı, şimdiye kadar 9 milyon 290 bin 834 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 689 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 40 bin 786'ya çıktı, 31 bin 157 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 8 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 572'ye çıktı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 9'u yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt dışı kaynakların 5'i Şanghay'da, 3'ü Guangdong diğeri ise Yünnan eyaletinde saptandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 688'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 762 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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