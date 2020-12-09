Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:32
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binlere gerilerken, Güney Kore'de 600'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binlere gerilerken, Güney Kore'de 600'ün üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 402 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 360'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 80 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 735 bin 850'ye çıktı, şimdiye kadar 9 milyon 215 bin 581 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 686 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 39 bin 432'ye çıktı, 30 bin 177 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 556'ya çıktı.

Ülkede yeni Kovid-19 vaka sayısı yeniden 600'ün üstüne çıkarken, son 24 saatte tespit edilen 686 vaka, "salgının başlangıcından bu yana görülen en fazla günlük artış" oldu.

Yeni vakalardan 536'sı başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt içi kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 661'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 743 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

İlgili Haberler

Güney Kore'de vaka sayıları artıyor
Güney Kore'de vaka sayıları artıyor
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Bakan Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin yol haritasını açıkladı Açıklaması
Bakan Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin yol haritasını açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 08:40:22. #1.15#
title